Konya'daki bazı güzergahlarda kurulumu tamamlanan EDS ve PTS'ler faaliyete geçti

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KONYA (AA) - Konya'daki bazı güzergahlarda kurulumu tamamlanan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemi'nin (PTS) faaliyete başladığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca kurulan EDS ve PTS'lerin, kara yolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturarak, kural ihlalinde bulunan veya suça karışan araçları tespit etmek amacıyla faaliyet gösterdiği aktarıldı.



Açıklamada, Konya- Beyşehir, Konya-Seydişehir, Beyşehir-Konya, Seydişehir-Konya, Akşehir-Çay ve Çay-Akşehir güzergahları arasındaki kara yollarında kurulan "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri" koridorlarının bugün faaliyete geçtiği kaydedildi.



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