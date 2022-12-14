Konya Devlet Tiyatrosu, "Uyan" adlı oyunu sahneleyecek

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KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu, "Uyan" adlı oyunla sahne alacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Mesnevi"sinden uyarlanan Yaşar Özboz'un yönetmenliğini yaptığı oyunda Yaşar Özboz, Erdem Şenses, Kemal Çatmaz, Çağatay Eker, Tolga Karasu, Mustafa Gökhan Yüksel, Fatih Yağlıcan, Mustafa Gökhan Yüksel, İlayda Alakoç Ünel, Gülesin Gelenbevi, Gülsüm Çiçekçi, Deniz Yuca, Eda Çimen ve Onur Can Arıkan rol alıyor.

Oyun, 15 Aralık perşembe, 16 Aralık cuma ve 17 Aralık cumartesi 20.00'de sahnelenecek.

Çocuk seyirci de "Kurbağa Vırak" ile tiyatro salonlarında olacak.

Kutay Akbal'ın yazdığı, Özgür Baş'ın yönetmenliğini yaptığı "Kurbağa Vırak" adlı oyun, maceralı orman yolculuğunu ve oyuncakların hikayesini konu alıyor.

"Kurbağa Vırak", 20 Aralık salı 11.00 ve 14.00'te, 21 Aralık çarşamba 11.00'de sahnelenecek.

- Konya Şehir Tiyatrosu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki sahnesinde "Vali Hanım" isimli oyunla izleyicinin karşısına çıkacak.

İskender Pala'nın yazdığı, Cengiz Uzun'un yönettiği oyunda, şehre yeni atanan Vali Hanım'ın, esrarengiz şekilde işlenen seri cinayetleri kendi yöntemleriyle çözümleme hikayesi izleyiciye aktarılıyor.

Vali Hanım, 16 Aralık cuma 19.00, 17 Aralık cumartesi 14.0'te sahnelenecek.

"Pati Kardeşliği" isimli oyun da çocuk izleyiciyle buluşacak.

Eyüp Toru'nun yazdığı müzikli çocuk oyunu, artık kullanılmayan ıssız ve boş bir çocuk parkında yiyecek arayan kedilerin ve köpeklerin dostluklarını, parkta onları istemeyen insanlara karşı dayanışmalarını anlatıyor.

Pati Kardeşliği, 20 Aralık salı 10.30 ve 13.30'da seyirciyle buluşturulacak.





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