Hüyük Kaymakamı okul müdürleri ile istişarede bulundu

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KONYA (AA) - Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, ilçedeki tüm okul müdürleriyle bir araya geldi.

Hüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Toplantı Salonundaki programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldığı belirtildi.



İlçedeki eğitim öğretim alanındaki çalışmaların ele alındığı toplantıda yapılması planlanan etkinliklerin programlandığı ifade edildi.

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