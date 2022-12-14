Yalıhüyük'te Türk Malları Haftası etkinliği

KONYA (AA) - Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu ve Yalıhüyük İlkokulu Türk Malları Haftası kapsamında yerli malı etkinliği yaptı.
Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu salonundaki etkinlikte, öğrenciler arasında yemek yarışması düzenlendi.
Şef Gökhan Demirbaşçı, Anadolu yemekleri ve yerli malı ürünlerin okullarda, mutfaklarda ve sektörün hareket ettiği her alanda kullanılması gerektiğini dile getirerek, "869 kodu Türkiye'nin uluslararası barkot numarasıdır. Biz vatandaşlarımızdan yerli malı kullanmalarını, Anadolu topraklarında yer edinmeye çalışan ürünleri almalarını ve yüzde 100 Türk sermayeli firmaları tercih etmelerini istiyoruz." dedi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Genç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Niyazi Avcı, okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.