NEÜ, Konya'da balon turizmini başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) yürütücülüğünü üstlendiği, "Yükselen Konya'da Yükselen Havacılık Mesleğini Öğretiyoruz" başlıklı proje, Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) destekleriyle Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başlatıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle öğrencilere havacılık alanında çeşitli eğitimler verilerek hem havacılık sektöründe hem de turizm sektöründe yeni bir istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Açıklamada, kent turizmine katkı sağlaması planlanan proje kapsamında NEÜ bünyesine kazandırılan sıcak hava balonuyla ilk test uçuşunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, uzun süredir proje üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya gelindiğini aktardı.

Zorlu, çalışmanın Konya ve Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediyesi ve MEVKA ile bu çalışmayı sürdürüyoruz. Temel hedefimiz, balon turizmini Konya'ya kazandırmak, böylelikle Konya'ya gelen turistlerin burada konaklamalarını sağlamak ve ilimizde geçirecekleri süreyi arttırmak. Konuyla ilgili izin alma süreçleri şu an devam ediyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve MEVKA’nın da desteğiyle sıcak hava balonlarını Konya semalarında göreceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.