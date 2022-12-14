Konya'da 7 kişinin öldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin karara itiraz

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi taraflar arasında yaşanan kavgaya ilişkin yargılanan 9 sanıktan 8'ine, 2 yıl 9 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezaları verilmesi üzerine müşteki avukatlarınca karara itirazda bulunuldu.

8. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karara ilişkin müşteki avukatları, Konya Bölge Adliye Mahkemesine itiraz dilekçesi sundu.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut, konuya ilişkin AA muhabirine, sanıklara verilen cezayı adil bulmadıklarını söyledi.

Kararın bozulması için itiraz dilekçesi verdiklerini belirten Karabulut, "Olayın karşılıklı bir kavga olmayıp sanıkların müvekkillerimin evinin bahçesinde olduğu tartışılmaz bir şekildeyken, bütün somut delillere rağmen mahkeme karşılıklı bir kavga yaşanmış gibi karar vermiş, 'konut dokunulmazlığını ihlal'den bütün sanıklar beraat etmiştir. Bu karar sanıklar için 'tahrik indirimi'nin uygulanmasına zemin hazırlanmıştır." ifadesini kullandı.

Karabulut, süreci takip ettiklerini belirterek, "Her bir müvekkil için tüm sanıklara ceza verilmesi gerekirken, bir sanığın müvekkillerimden birine karşı yaptığı eylemden dolayı 'yaralama'dan ceza verilmiştir. Doktor raporları göz önünde bulundurduğumuz zaman 'öldürmeye teşebbüs'ten ceza verilmesi gerekirken 'yaralama'dan ceza verilmesini kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesince incelenecek.

- Olay

Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yaklaşık 2,5 ay önce Dedeoğulları ve Keleş ailesi arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralanmış, olaya ilişkin 9 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla dava açılmıştı.

Sanıklardan 8'ine, 2 yıl 9 aydan 6 yıl 4 ay arasında çeşitli hapis cezaları verilen davada diğer sanığa verilen 1 yıl 1 ay 3 günlük hapis cezası ise ertelenmişti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.