Konya Panorama Müzesi ve Şehitler Abidesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

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KONYA (AA) - Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya'ya gelen misafirlerin uğrak noktası oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını belirtti.

Etkinlikler dolayısıyla Konya'nın birçok yerli ve yabancı turisti ağırladığına değinen Altay, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana sevgisiyle Konya'ya gelen misafirler, Konya'mızın tarihi dokusundan ve manevi atmosferinden oldukça etkileniyor. İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Konya Panorama Müzesi ve aynı komplekste bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi bugünlerde on binlerce misafirlerimizin uğrak noktası oluyor. Misafirlerimiz, Mevlana Türbesi ile Mevlana Kültür Merkezi arasında bulunan Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nde adeta tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Müze ve abide, etkinlikler süresince 21.30'a kadar misafirlerimiz için açık olacak."

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesinde, Hazreti Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı müze alanı, sergi alanı ile dünyadaki 25 mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor.

İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nde ise başta İstiklal Harbi olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin bulunduğu iç avlu, Konya'nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müzede, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının olduğu havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.

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