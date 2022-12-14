Selçuklu Belediyesi GES ile 20 bin 203 ağacın kesilmesini önledi

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KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi hizmet binası çatısı ve Kelebekler Vadisi'nde yaptığı Güneş Enerjisi Santralleri (GES) çalışmasıyla 1 milyon 726 bin 684 kilovat elektrik üretimi yaparak yüzde 18 enerji tasarrufu sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan GES panelleriyle hem tasarruf sağlandı hem de doğa korundu.

Açıklamada, çalışma kapsamında 1067 ton karbon salınımının engellendiği, 20 bin 203 ağacın kesilmesinin önlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dünyada artan nüfusla yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığını vurguladı.

Doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması noktasında gayret gösterdiklerini ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini harekete geçirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın öncülüğünde sürdürülen çalışmalara katkı sunuyoruz. Çevreye verdiğimiz değer doğrultusunda mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak amacıyla belediye hizmet binamızın çatısına ve Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin hemen yan tarafında oluşturduğumuz alana GES santralleri kurmuştuk. Buralardan elde ettiğimiz enerjiyle hem belediyemizin hem de Kelebekler Bahçesinde idari binamızın ihtiyacının büyük kısmını karşılıyoruz. Çalışmaların meyvesini şu ana kadar GES'ten yüzde 18'lik enerji tasarrufu sağlamak suretiyle aldık ve 20 bin 203 ağacı kesilmekten kurtardık. Belediyemizin bütün tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi sistemiyle üretmeyi hedefliyoruz."

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