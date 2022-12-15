Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Afganistan uyruklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamidollah N. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatı salonda hazır bulundu.
Karar öncesi söz verilen Hamidollah N, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Çocuklarım mağdur durumda, tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Hamidollah N. (30), Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki üç çocuk annesi eşi Marziye Salehzade'yi (30), 8 Mart'ta, işlettiği kuaför dükkanında bıçaklayarak öldürmüş, elinden yaralanan sanık, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde gözaltına alınmıştı.