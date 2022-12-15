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KONYA (AA) - Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Mehmet Beğen Ortaokulu ve Meram Ali İhsan Dayıoğlugil ilkokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yiğit'in okul müdürlerinden okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Yiğit'in, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettiği kaydedildi.

Daha sonra Yiğit'in, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinlediği bildirildi.

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