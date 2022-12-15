Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

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KONYA (AA) - Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında düzenlenen Huzur-ı Pirde Mevlana Dostları Anma Programı'nda Sezai Karakoç paneli gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen panelde, geçen yıl 16 Kasım'da 88 yaşındayken hayatını kaybeden Karakoç anıldı.

Panelde Karakoç'un hayatı, hayata bakış açısı ve eserleri konuşuldu.

Moderatörlüğünü Ulvi Kubilay Dündar'ın yaptığı panelde, Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, yazar Necip Tosun ve eğitimci-yazar Ömer Korkmaz, yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç'un eserleri, yaşamı ve fikir dünyasına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Sezai Karakoç'u anmak, anlamak ve öğretilerini gelecek nesillere aktarmak gerektiğini söyledi.

Sezai Karakoç'un iz bırakan çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Baş, Karakoç'un yaşamı, şiirleri ve fikri dünyasıyla ilgili bilgi paylaştı.

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