Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi binasında sona yaklaşıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük'te yapılan Tanıtım ve Karşılama Merkezi binasının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Çatalhöyük'ün tüm dünyada daha fazla tanınması için çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda, müze niteliği taşıyan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatında sona yaklaşıldığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere, dünyanın bilinen en eski şehir yerleşimlerinden biri olan ve insanlık tarihini aydınlatan birçok ilki barındıran Çatalhöyük, Konya'da bulunuyor. Çatalhöyük'ün tanıtımına büyük katkı sağlayacak 28 bin 500 metrekare arsa içerisinde, 4 bin 500 metrekare alana sahip ve müze niteliği taşıyan bir tanıtım ve karşılama merkezi inşa ediyoruz. Çatalhöyük Karşılama Merkezi tamamlandığında, Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yatırımı unvanına sahip olacak. İç mekanda, Çatalhöyük'ü anlatan görsel çalışmalar olacak ve 2023 yılı içerisinde hizmet vermeye başlayacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.