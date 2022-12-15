Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

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KONYA (AA) - Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında şair ve televizyon programcısı Serdar Tuncer, "Mesnevi'den Şiirler" programıyla Konyalılarla bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa gençler yoğun ilgi gösterdi.



Hazreti Mevlana'nın anıldığı programda Tuncer'in, Hazreti Mevlana'nın şiirlerini kendine has yorumuyla okuduğu aktarıldı.



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