Akşehir Birlik Platformu'ndan "100 bin nüfus" açıklaması

KONYA (AA) - Akşehir Kaymakamlığı ile Akşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan "Akşehir Birlik Platformu" toplantı düzenledi.

İlçe nüfusunun yıl sonuna kadar 100 bine ulaşması amacıyla toplanan Akşehir Birlik Platformu'nun düzenlediği toplantıya Kaymakam Mehmet Özel, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Birlik Platformu ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri, STK temsilcileri katıldı.

Akkaya, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinin il yapılması konusunda bir çalışma olursa 100 bin nüfusu geçmenin önemli olacağını belirtti.

Akşehir'de oturduğu halde ikameti kaydı başka yerde olan vatandaşlardan ikametlerini taşımalarını isteyen Akkaya, şunları söyledi:

"Akşehir Birlik Platformu, siyaset üstü bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde bu çalışmayı yapacak. Nüfusun 100 binin üstüne çıkarılmasıyla da il olma kriteri dışında birçok avantaj da getirecek. Hepimizin ortak noktası, Akşehir nüfusunun 100 bin olması. Vilayet olması noktasında bu kriteri aşması. Her konuda başarılı olan Nasreddin Hoca'nın torunu olan Akşehirliler eminim ki bu kısa sürede 100 bin kriteri için gerekli sayıyı oluşturabilecektir."



Kaymakam Mehmet Özel de bu çalışmanın yasal bir zorunluluk olduğuna dikkati çekerek "İnsanların ikametgahlarının bulunduğu yerde ikametgahlarını bildirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla burada yapılmaya çalışılan şey aslında var olanın tescil edilmesidir." dedi.



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