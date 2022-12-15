Konya'da 2 yaşındaki çocuğun trafik kazasında ölümüyle ilgili yargılanan sanığa 8 yıl hapis

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KONYA (AA) - Konya'da trafik kazasında ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuğun, 8 yıl yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili yargılanan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mustafa Y, olayla ilgisi bulunmadığını öne sürerek, önceki savunmalarını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına, indirim uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 33. kilometresinde 22 Eylül 2013'de Ali Can idaresindeki 42 RR 424 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen su tankeri arazöz çarpışmıştı. Arazözün sürücüsü kazanın ardından aracıyla kaçmıştı.

Ağır yaralanan ve 8 yıl yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Zişan Can, 13 Ocak 2021'de yaşamını yitirmiş, şüpheli Mustafa Y. hakkında dava açılmıştı.

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