Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan "Sevgi Bohçası" projesi

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KONYA (AA) - Hüyük Türk Kızılay İlçe Temsilciliği, "Sevgi Bohçası" projesini hayata geçirdi.

Kızılay Hüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Altunbilek, yaptığı açıklamada, projeyle gönüllere girildiğini belirtti.

Projeden yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığını aktaran Altunbilek, "Başvuru aracılığıyla veya ekiplerin tespit çalışmaları sonrasında ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Daha sonra şubeler, temsilcilikler veya sosyal yardım uzmanları aracılığıyla ailelere ulaşılıp, yardım malzemeleri ulaştırılıyor."ifadesini kullandı.

Altunbilek, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

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