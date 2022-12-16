KONESOB Başkanı Karabacak, Karapınar ziyaretler gerçekleştirdi

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KONYA (AA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Karapınar'da ziyaretlerde bulundu.

Karabacak, Karapınar ilçesinde beraberindeki heyet ile Karapınar Belediyesi, Karapınar Kaymakamlığı, Meke Küçük Sanayi Sitesi, Taşıyıcılar Kooperatifi, Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yetkililerle bir araya geldi.

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabacak,"Karapınar ilçemiz birliği beraberliği tesis edilmiş bir ilçe, dolayısıyla bugün buna şahitlik ediyoruz. İnşallah hizmete dönüşme noktasında da samimi insanların bir arada olmasıyla birlikte Karapınar halkımıza, Karapınarlı hemşerilerimize en üstün hizmeti hep birlikte sunmuş olacağız." dedi.

Karabacak, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.





















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