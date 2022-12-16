Konya'da yol kenarındaki boşluğa düşen kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kenarındaki boşluğa düşen kişi hayatını kaybetti.

Boyacıali Mahallesi Dr. Mustafa Kurdoğlu Caddesi'nde gece saatlerinde yürüyen M.K. (57) yol kenarındaki boşluğa düştü.

Sabah olduğunda M.K'nin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşamını yitirdiği belirlenen M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

M.K'nin düşmeden önce yol kenarındaki yürüyüşü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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