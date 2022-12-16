Konya'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın seyir halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Orhan Pehlivan idaresindeki 27 SV 561 plakalı hafif ticari araç, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında, H.A'nın kullandığı 63 DN 928 plakalı tıra arakadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Eşe Pehlivan yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Pehlivan, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşe Pehlivan'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

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