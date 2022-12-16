Kenya Büyükelçisi Boiyo, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti

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KONYA (AA) - Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya'da bulunan Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Altay'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Konya'nın Kenya'daki şehirlerle ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerin ülkeler arasında gelişmekte olan ilişkiye büyük katkı sağladığını belirten Altay, "Konya’nın Kenya'daki şehirlerle ilişkisine de bir vesile olacağını ümit ediyorum. Bu dönem Konya'nın en yoğun olduğu zamanlar Şebiarus Haftası. Bu dönemde sizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. " dedi.



Boiyo ise Kenya ve Türkiye'nin uzun zamandır iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.

Büyükelçiliğin 20 yıldır Türkiye'de bulunduğunu hatırlatan Boiyo, şunları kaydetti:

"Ama milletlerimizin çok daha eski tarihlerden beri güçlü bağları var. O yüzden Türkiye bizim için çok önemli. Ticaretimiz çok büyüdü. Ticarette, eğitimde, savunma sanayinde ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Konya'yı çok beğendim, organize bir şehir. Kenya'daki şehirlerimizin de Konya'yı örnek alarak ilerlemesini istiyoruz."

















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