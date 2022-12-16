Kadınhanı'nda halk eğitim merkezinde yapılan el sanatları ürünleri ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınhanı'nda halk eğitim merkezinde yapılan el sanatları ürünleri ilgi görüyor

AA

Kadınhanı'nda halk eğitim merkezinde yapılan el sanatları ürünleri ilgi görüyor

KONYA (AA) - Kadınhanı ilçesinde halk eğitim merkezinde yapılan el sanatları beğeni topluyor.

Kurumun El Sanatları Usta Öğretici Sevda Tapramaz, yaptığı açıklamada, kursiyerlerin yaptığı el sanatları ürünlerinin Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin beğendiğini söyledi.

Kursiyerlerinin e-ticaret üzerinden aldığı siparişleri hazırladığını aktaran Tapramaz, "İğne oyası ve çeyiz ürünlerini 2-3 bin lira gibi fiyatlarla Avrupa'daki gurbetçilere satışını yapıyorlar. Bu sayede kursiyerlerimiz aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu bizleri mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kenya Büyükelçisi Boiyo, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kenya Büyükelçisi Boiyo, Konya Büyükşehir Belediye ...
(Görüntülü)HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR&#039;A ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI, EŞİ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'A ÇARPTI, ...
(Görüntülü) AİLESİNİN BAHÇESİNDE GÖRÜP, BAŞLADIĞI SU KABAĞI OYMA SANATINI 22 YILDIR SÜRDÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) AİLESİNİN BAHÇESİNDE GÖRÜP, BAŞLADIĞI SU ...
Konya'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 ...
Yol kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Yol kenarında ölü bulundu
Uluslararası törenlerde yer alan küçük semazenler, semayla Mevlana'yı anıyor
YEREL HABERLER Uluslararası törenlerde yer alan küçük semazenler, ...
Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü ...
Konya'da yol kenarındaki boşluğa düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da yol kenarındaki boşluğa düşen kişi öldü
KONESOB Başkanı Karabacak, Karapınar ziyaretler gerçekleştirdi
YEREL HABERLER KONESOB Başkanı Karabacak, Karapınar ziyaretler ...
Mevlana, dünyanın farklı yerlerinden gelen turistleri Konya'da bir araya getiriyor
YEREL HABERLER Mevlana, dünyanın farklı yerlerinden gelen turistleri ...
Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan "Sevgi Bohçası" projesi
YEREL HABERLER Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan "Sevgi Bohçası" projesi
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ...
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürlerine tutuklama talebi (2)
YEREL HABERLER 'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul ...
Konya'da 2 yaşındaki çocuğun trafik kazasında ölümüyle ilgili yargılanan sanığa 8 yıl hapis
YEREL HABERLER Konya'da 2 yaşındaki çocuğun trafik kazasında ...
Akşehir Birlik Platformu'ndan "100 bin nüfus" açıklaması
YEREL HABERLER Akşehir Birlik Platformu'ndan "100 bin nüfus" ...
Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çeşitli etkinliklerle sürüyor
YEREL HABERLER Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma ...
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi binasında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi binasında ...
Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri çeşitli etkinliklerle sürüyor
YEREL HABERLER Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma ...
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit öğrencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit öğrencileri ...
Konya'da üretilen 5 motorlu "gökHAN"ın uçuş testleri tamamlandı
YEREL HABERLER Konya'da üretilen 5 motorlu "gökHAN"ın uçuş testleri ...
Konya'da 46 yıldır 10 metrekarelik dükkanında çakmak tamir ediyor
YEREL HABERLER Konya'da 46 yıldır 10 metrekarelik dükkanında çakmak ...
Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Konya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ...
(Görüntülü)&#039;MİT&#039;E ALACAĞIZ&#039; DİYEREK LİSELİ KIZA İSTİSMARDA OKUL MÜDÜRLERİNE TUTUKLAMA TALEBİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)'MİT'E ALACAĞIZ' DİYEREK ...
'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürlerine tutuklama talebi
YEREL HABERLER 'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.