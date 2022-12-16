Kadınhanı'nda halk eğitim merkezinde yapılan el sanatları ürünleri ilgi görüyor

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KONYA (AA) - Kadınhanı ilçesinde halk eğitim merkezinde yapılan el sanatları beğeni topluyor.



Kurumun El Sanatları Usta Öğretici Sevda Tapramaz, yaptığı açıklamada, kursiyerlerin yaptığı el sanatları ürünlerinin Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin beğendiğini söyledi.

Kursiyerlerinin e-ticaret üzerinden aldığı siparişleri hazırladığını aktaran Tapramaz, "İğne oyası ve çeyiz ürünlerini 2-3 bin lira gibi fiyatlarla Avrupa'daki gurbetçilere satışını yapıyorlar. Bu sayede kursiyerlerimiz aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu bizleri mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

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