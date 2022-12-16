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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da tarlasında obruk oluşan çiftçi yaşadıklarını anlattı

AA

Konya'da tarlasında obruk oluşan çiftçi yaşadıklarını anlattı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlasında hasat sırasında obruk oluşan çiftçi yaşadıklarını anlattı.

Yaklaşık 40 gün önce gece saatlerinde Çingir Yaylası'ndaki tarlasında hasat yapan Fikret Balkan, söküm makinesinin yan yatmaya başladığını farketti.

Balkan, kullandığı söküm makinesindan inip baktığında aracın altında bir obruk oluştuğunu gördü, durumu AFAD ile belediyeye bildirdi. Ekiplerin yardımıyla pancar söküm makinesi obruktan çıkarıldı.

Balkan, gazetecilere, iki ay önce arazilerindeki pancar hasadı sırasında başlarına talihsiz bir olay geldiğini söyledi.

Hasat sırasında bir anda pancar söküm makinesinin sağa doğru yattığını aktaran Balkan, şöyle konuştu:

"Aşağıya inip baktığımızda herhangi bir olay göremedik, tekrar makineden uzaklaşıp yanına geldiğimizde makinanın altında büyük bir çukur oluştuğunu gözlemledik. Tabi bu durum daha önce hiç başımıza gelmediği için korktuk. Daha sonra AFAD ve belediyeyi bilgilendirdik. Ekipler gelene kadar zor anlar yaşadık."

Balkan, geçim kaynakları pancar söküm makinesini kaybetmek istemediklerini anlattı.

Ekiplerin yardımıyla pancar söküm makinesini çukurdan çıkarmayı başardıklarını aktaran Balkan, "ilçemizde böyle olaylar sık sık olduğu için biz daha büyük bir obruk bekliyorduk. Allah'tan küçük bir şeyle karşılaştık. Obruk, aniden oluşan bir olay olduğu için tedbir alınabilecek durumda yok. Ancak biz bölgede obruk olaylarına alışmış durumdayız. Sık sık görülüyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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