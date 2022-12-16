KOSGEB ve ASELSAN Konya arasında iş birliği protokolü yapıldı

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KONYA (AA) - KOSGEB ile ASELSAN Konya arasında, tedarikçi geliştirme faaliyetleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, paylaşılacak gereksinimleri karşılayacak olan işletmeler KOSGEB tarafından belirlenerek ASELSAN Konya'ya yönlendirilecek.

İmza tören için ASELSAN Konya'ya gelen KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, burada yaptığı açıklamada, KOSGEB olarak, Türkiye'nin dört bir yanında öncelikli olarak savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarla Tedarikçi Geliştirme Programı başlattıklarını söyledi.

Program kapsamında, Ar-Ge ve teknolojik kapasitesi yüksek firmaların tedarikçi sayılarını artırmak hem de bu tedarikçilerin kapasitelerini daha iyi noktaya getirmek için çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Tedarikçi Geliştirme Protokolü KOSGEB'in bundan sonraki yıllarda en önemli kollarından biri olacak. Türkiye'de güçlü KOBİ'ler ve Ar-Ge firmalarını yeşerteceğiz." diye konuştu.

Kurt, Türkiye endüstrisinin son dönemde güçlü bir şekilde ortaya çıktığını, bir çok farklı ve yenilikçi sektörde Avrupa'da ve dünyada lider bir noktaya geldiğini belirtti.

Bunun, Türkiye'nin gücünü gösterdiğini aktaran Kurt, "KOBİ'ler de bu hızlı büyüme sürecinde güçlü bir şekilde ayakta kalabilmeleri ve Türkiye Yüzyılı'na destek verebilmeleri için KOSGEB'de var gücüyle çalışıyor. ASELSAN Konya ile de bu çerçevede çalışmaya devam edeceğiz. Şu an bir tedarikçi ağı var ama KOSGEB olarak biz de bunun güçlendirilmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.

ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Işık ise KOBİLER'in sadece üretim ağında değil, Ar-Ge, Ür-Ge yazılım ve proje geliştirme alanlarında çok büyük mesafe katettiğini anlattı.

Bunun ülke için çok kıymetli bir kazanım olduğunu vurgulayan Işık, "ASELSAN Konya olarak, üretim firmasından daha çok bir Ar-Ge merkezli firmayız. Dolayısıyla ekosistemimizi KOBİ'lerden oluşturuyoruz. Onların destekleri ve sağlamış olduğu çözümler çok kıymetli. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, iki kurum arasında iş birliği protokolünü hayata geçiren imzalar atıldı.

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