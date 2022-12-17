Eski okul binası köy yaşam merkeziyle yeniden eğitim yuvası oldu

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KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde hazırlanan "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında açılan Selçuklu Tatköy Yaşam Merkezi, farklı yaş gruplarına hizmet veriyor.

Kırsal kesimlerde kullanılmayan okul binalarını değerlendirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında tadilatı tamamlanan merkezde, 7 alanda öğrenci ve mahalle sakinleri eğitim alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, AA muhabirine, merkezde yöre lezzetlerinin yapıldığı ve öğretildiği aşhane, okuma alışkanlığının gençlere kazandırılması için hazırlanan kıraathane, mahalle büyüklerinin hikayelerini anlattığı oda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kurs atölyeleri, matematik atölyesi, testi ve çini atölyesi ile köy müzesinin yer aldığını söyledi.

Merkezdeki tadilat çalışmalarına ağustosta başladıklarına değinen Yiğit, "Merkez, yaklaşık 1-2 aylık çalışmayla hem öğrencilerimizin hem de mahallede yaşayan vatandaşlarımızın etkinlik yapabildiği bir ortama dönüştürüldü. Burada Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, ilçe belediyemizin, ilçede çalışan öğretmen arkadaşlarımızın, köy muhtarımızın ve köyde yaşayan vatandaşlarımızın katkıları, emekleri var." dedi.

- Köy yaşam merkezleri ihtiyaca göre açılıyor

Her yaşam merkezinin bulunduğu ile ve bölgeye göre farklılık gösterdiğini aktaran Yiğit, Selçuklu Tatköy Yaşam Merkezi'nin mahalleye ve ilçeye en uygun şekilde hazırlandığını kaydetti.

Yiğit, atıl durumdaki okulun bu şekilde dönüştürülmesinin kendilerini ve mahalle sakinlerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Konya'da temmuzdan bu yana 42 köy yaşam merkezi açtıklarını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Mahallede yaşayan vatandaşlarımız için Halk Eğitimi Kurs Merkezi sınıfımız, büyüklerimizin ve vatandaşlarımızın çay eşliğinde oturup sohbet edebileceği 'Barana' adını verdiğimiz bir oda oluşturduk. Çocuklarımız için matematik atölyesi, testi yapım atölyesi kurduk. Karşı bölümde kurduğumuz gastronomi bölümünde de köylülerimize ve çocuklarımıza hizmet vermesi için hem bir fırın hem de tandır oluşturuldu. Merkezlerimizi, ihtiyaca göre bazı yerlerde ilkokul bazı yerlerde ise ana sınıfı olarak açtık. Bakanımız Mahmut Özer'in başlattığı bu projeyle, atıl durumdaki köy okullarımız verimli, insanların güzel vakit geçirdiği hem de yeni şeyler öğrendiği mekanlara dönüşmüş oldu."

- Mahalleli köy yaşam merkezlerinden memnun

81 yaşındaki Saliha Atak da merkezdeki gastronomi atölyesinde bulunan tandırda ekmek yapmayı öğrenen kadınlara deneyimlerini aktardığını, bilgilerini paylaştığını anlattı.

Mefruşat kursundaki 23 yaşındaki Habibe Evgin ise merkezin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Evgin, kendisiyle beraber birçok kadının kursta öğrendikleriyle ev ekonomisine destek verdiğini vurgulayarak, "Kursta öğrendiklerimle çeyizimi yaptım, şimdi babama destek olmak için kıyafet dikiyorum, sipariş alıyorum. Merkezi kuran Milli Eğitim Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.





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