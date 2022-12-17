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KONYA (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın Konya'daki ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve beraberindekiler, Ketenli Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Abdullah Işık'ı ziyaret etti.



Şehadet belgesini Işık ile şehidin eşi Derya Işık'a teslim eden Pişkin, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 26 Kasım'da yaralanan, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28), tedavi gördüğü hastanede şehit olmuş, 29 Kasım'da memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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