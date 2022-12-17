Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Beyşehir'de iş insanlarıyla bir araya geldi

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KONYA (AA) - Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Beyşehir'de Ticari İş Birliği Geliştirme toplantısına katıldı.

Boiyo, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, kendilerini çok şanslı gördüklerini, Türkiye'nin güçlü ve güvenilir bir partner olduğunu söyledi.



Bu birlikteliğin artırılması için çalıştıklarını aktaran Boiyo şöyle konuştu:

"Kenya, Afrika'nın giriş kapısıdır. 50 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir. Eğitilmiş genç bir nüfusa sahiptir. Hırçın ve gelişmeye açık bir ekonomiye sahiptir. Afrika'da 5. büyük ekonomidir. Gelişme altyapıları sağlam bir ekonomi modeli vardır. Finansal araçlar ve finansal servisler çok gelişmiştir. Denizler, okyanuslar ve nehirler üzerindeki ulaşımda da yeni potansiyeller oluşturmuştur. Yapılacak yatırımlarda risk oranı oldukça düşüktür."

Boiyo, Kenya'nın 2030 hedefleri içerisinde ekonomiyi büyütmek ve üretimi artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Kenya'da, üretimle ilgili birçok alanda yatırım yapmanın mümkün olduğunu anlatan Boiyo, şunları kaydetti:

"2030 yılında devletin hedefi şu anda yüzde 9 olan büyüme oranını yüzde 20'lere çıkarmak. Kenya ve Türkiye birlikte güçlü olmalılar, olmak zorundalar. Biz Türkiye'nin kalitesinden ve ileri düzeydeki teknolojilerine çok güvendiğimiz için bu işbirliğimizin daha güçlü daha ileriye dönük olmasını arzu ediyoruz. Bunun için heyecan duyuyoruz. Bunu bir an önce harekete geçirip, ilerlememizde fayda görüyorum."

MÜSİAD Seydibey Şube Başkanı Yasir Dumlupınar ise Türkiye'nin, Kenya Büyükelçiliğinin her türlü bürokratik desteğinden istifade edip, mutlaka Kenya'da da bir şeyler yapmanın peşinde olacaklarını dile getirdi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık da Kenya'nın kapasitesini bildiklerini, çok uzun vadeli ticaret kurulması yönünde adımlar atacaklarını vurguladı.

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