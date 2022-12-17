Mevlana şehri Konya'da Şebiarus yoğunluğu yaşanıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gününde çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlanıyor.

Bu yıl "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelen turistler, Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua ederek gözyaşı döktü.

Müze ziyaretini tamamlayanlar şehri gezdi, hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Mevlana ve semazen temalı hediyelikler ile ney gibi ürünlere yönelen ziyaretçiler, alışveriş için Mevlana Meydanı civarındaki dükkanları tercih etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.