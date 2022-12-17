Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

AA

Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

KONYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, örgütlü küresel kötülüğe karşı, diplomasi masalarında, sahada ve başka bütün platformlarda mücadele verdiklerini söyledi.

Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Hazreti Mevlana'nın gönül erlerinden biri olduğunu söyledi.

Mevlana'nın yaşadığı dönemde Anadolu'nun Haçlı ve Moğol saldırılarıyla sarsıldığını aktaran Şentop, Hazreti Pir'in hiçbir kutsalın ve insani değerin dikkate alınmadığı bu büyük yıkım dönemlerinde bir diriliş ve direniş eri olduğunu vurguladı.

Şentop, Hazreti Mevlana'nın insanlığı yeniden hakka, iyiliğe, güzelliğe, merhamete, umuda ve aşka çağırdığına işaret ederek,

"İslam'ın diriltici kaynağı Kur'an'dan hareketle, Mesnevi formuyla yapılan bu çağrıya, o günlerden başlayarak hiç kesilmeden bugün de dünyanın her yerinden cevaplar verilmeye devam ediyor. Her yıl icra edilen şebiarus merasimi için ülkemizin ve dünyanın her tarafından yola çıkan yüzbinlerce beden ve ruh, bu çağrıdaki hakikat ve aşk davetine icabet için Konya'mıza geliyor. Bu ne saadet, bu ne güzel bir buluşmadır." diye konuştu.

- "Onun çarpıcı sözlerinden sultanlar da etkileniyor, dilenciler de"

Hazreti Mevlana'nın sözlerinin entelektüel zihinleri de sokaktaki insanları da etkilediğini ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Onun çarpıcı sözlerinden sultanlar da etkileniyor, dilenciler de. O karıncayı da gözetiyor, Süleyman'ı da. Çocuğa da bir şey anlatıyor, kadına da erkeğe de. Serçeye de bir şey diyor, anka kuşuna da. O Doğu'ya da sesleniyor, Batı'ya da. Yoksula da yer var onun mana sofrasında, zengine de. Onun sözleri, insanı akıl ve ruhun değişik açılarından sarıp sarmalar. Düşünen, akleden, seven insanlar onun büyük ve Müslüman bahçesinde gezmeyi sürdürüyor."

- "Küresel çağdaş Moğollar bugün de değişik yıkımlara imza atmakla meşgul"

Şentop, iyiyle kötünün Hak ile batılın savaşının bugün de sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası dolaşıyor ve örgütlü. Küresel çağdaş Moğollar bugün de değişik yıkımlara imza atmakla meşgul. İşgal, açlık, savaş, iç savaş ve başka trajediler bugün de dünyamızın ne yazık ki 'alışılmış' görüntüleri arasında ama biz alışmadık, alışamadık bu görüntülere. Değişik şekillere bürünerek, örgütlü küresel kötülük bizim üzerimize de gelse başka mazlum bir topluluğun üzerine de gelse, gerek diplomasi masalarında, gerek sahada, gerekse başka bütün platformlarda reddediyoruz, karşı koyuyoruz ve elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz."

- "Azgınlığı, haksızlığı ve kötülüğü reddediyoruz"

Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli ve Mevlana'nın anlamını Kur'an'dan ve onun içerdiği yüksek şuur ve ruhtan alan değerler manzumesi bıraktığını anlatan Şentop, "Bu, bizim kötülüğe, zulme alışmamıza izin vermiyor, müsaade etmiyor. Alışmadık ve alışmayacağız. İnsanın insana kulluğunu reddediyoruz. Azgınlığı, haksızlığı ve kötülüğü reddediyoruz. Sadece yüce Yaratıcı'nın önünde eğilen bu aziz millet, ruh köklerinin dün olduğu gibi bugün de farkında." ifadelerini kullandı.

- "Mevlana İslamsızlaştırılamaz"

Şentop, her sözünü, eninde sonunda büyük Kur'an hakikatine bağlayan Hazreti Mevlana'yı bugün tüketim toplumunun bir nesnesi yapma çabalarını, ondan bir yaşam koçu çıkarmak isteyenleri gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Onu bir kişisel gelişim gurusu veya psikologların referans kaynağı yapmak isteyenleri, O'nu İslam'dan soyutlayıp modern bir filozof derecesine indirgemek isteyenleri görüyoruz. Oysa Mevlana'nın temel içeriği ve anlam zemini olan İslam gözardı edildiğinde, o hayran olunan perspektiflerin de fişi çekilmiş olur, hepsi değersiz hale gelir. Mevlana, İslamsızlaştırılamaz. Onun şu sözleri ilave tek bir ek kelimeye bile gerek duyurmayacak kadar net ve açıktır. Şöyle der aziz Pir, 'Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed muhtarın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse, ben ondan da bizarım, o sözlerden de bizarım."

Hazreti Mevlana'nın 749 yıl önce bugün dünyadan ayrılırken, ölümü bir ayrılık değil, bir buluşma, şenlik ve düğün gecesi, "şebiarus" olarak değerlendirdiğini vurgulayan Şentop, büyük hak dostunun yaktığı gönül kandilinin kalpleri ve şehirleri aydınlatmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

- "Onun insanlara tavsiye ettiği yol, manayı, varlığın gerçek sahibini, hakiki dostu aramaya dayalı bir yoldur"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Mevlana'nın bütün insanlığı kucakladığını ve tüm insanlık tarafından derin bir teveccühle karşılandığını söyledi.

Mevlana'yı anmanın ve anlamanın önemine işaret eden Özkan, "Onun insanlara tavsiye ettiği yol, manayı, varlığın gerçek sahibini, hakiki dostu aramaya dayalı bir yoldur. Hazreti Pir'in yaklaşımında enaniyet ve ihtirasın vesayetinden kurtulup başta insan olmak üzere mevcudata hikmet ve muhabbetle bakmak esastır. Eserleriyle çokluk içinde birliği görmeyi, birlik içinde de çokluğu görmeyi ve sanattan sanatkarı göstermeyi sağlamaktadır. Hazreti Mevlana'nın asırlar önce tüm insanlık için çizdiği istikamet, modern toplumların bireye kazandırmayı hedeflediği değerleri de içermektedir." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törenlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana'nın, kendi ölüm gecesini 'şebiarus' yani 'düğün gecesi' olarak tarif etmesi, mesajlarının en çarpıcı olanları arasındadır. Ölüm, çoğu insan için, sevdiklerinden, dostlarından ayrılmak, dünya nimetlerinden mahrum kalmak manasına gelse de Hazreti Mevlana gibi arifler nezdinde böyle duygulara yer yoktur. İslam'ın nuruyla feyizlenmiş gönüllerden sarf edilen bir kelam, dünyevi kaygıları, anlamsız endişeleri ortadan kaldırmaya yeter."

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi, sema ayin-i şerifi yapıldı.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri mesajı:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. ...
Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da ziyaretlerde ...
Mevlana şehri Konya'da Şebiarus yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Mevlana şehri Konya'da Şebiarus yoğunluğu yaşanıyor
Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Beyşehir'de iş insanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Beyşehir'de ...
Konya'da şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın ailesine şehadet belgesi verildi
YEREL HABERLER Konya'da şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın ...
Sanayinin devlerinin ithal ettiği parçaları KOBİ'ler üretecek
YEREL HABERLER Sanayinin devlerinin ithal ettiği parçaları KOBİ'ler ...
Eski okul binası köy yaşam merkeziyle yeniden eğitim yuvası oldu
YEREL HABERLER Eski okul binası köy yaşam merkeziyle yeniden eğitim ...
GRAFİKLİ - Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü: Mevlana Celaleddin-i Rumi
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü: Mevlana ...
KOSGEB ve ASELSAN Konya arasında iş birliği protokolü yapıldı
YEREL HABERLER KOSGEB ve ASELSAN Konya arasında iş birliği protokolü ...
Konya'da tarlasında obruk oluşan çiftçi yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Konya'da tarlasında obruk oluşan çiftçi yaşadıklarını ...
Kadınhanı'nda halk eğitim merkezinde yapılan el sanatları ürünleri ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kadınhanı'nda halk eğitim merkezinde yapılan el ...
Kenya Büyükelçisi Boiyo, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kenya Büyükelçisi Boiyo, Konya Büyükşehir Belediye ...
(Görüntülü)HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR&#039;A ÇARPTI, SÜRÜCÜ YARALANDI, EŞİ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAFİF TİCARİ ARAÇ TIR'A ÇARPTI, ...
(Görüntülü) AİLESİNİN BAHÇESİNDE GÖRÜP, BAŞLADIĞI SU KABAĞI OYMA SANATINI 22 YILDIR SÜRDÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) AİLESİNİN BAHÇESİNDE GÖRÜP, BAŞLADIĞI SU ...
Konya'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada 1 ...
Yol kenarında ölü bulundu
YEREL HABERLER Yol kenarında ölü bulundu
Uluslararası törenlerde yer alan küçük semazenler, semayla Mevlana'yı anıyor
YEREL HABERLER Uluslararası törenlerde yer alan küçük semazenler, ...
Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü ...
Konya'da yol kenarındaki boşluğa düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da yol kenarındaki boşluğa düşen kişi öldü
KONESOB Başkanı Karabacak, Karapınar ziyaretler gerçekleştirdi
YEREL HABERLER KONESOB Başkanı Karabacak, Karapınar ziyaretler ...
Mevlana, dünyanın farklı yerlerinden gelen turistleri Konya'da bir araya getiriyor
YEREL HABERLER Mevlana, dünyanın farklı yerlerinden gelen turistleri ...
Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan "Sevgi Bohçası" projesi
YEREL HABERLER Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan "Sevgi Bohçası" projesi
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.