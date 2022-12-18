Konya'da sis nedeniyle yaşanan kazada 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kırmızı ışıklarda bekleyen otomobillere kamyonetin çarpması sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Ufuk A. idaresindeki 34 FE 161 plakalı kamyonet, Ankara-Konya kara yolu Öğretmenevleri Kavşağında sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine ışıklarda bekleyen sürücüleri öğrenilemeyen CB 3441 PC ve A 5933 MK Bulgaristan plakalı 2 otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, A 5933 MK plakalı otomobilde sıkışan Halil Hüseyin Hasan, Gyulshen Alıtova Osmanava, Nedim Halil Yuseyn'i (6) çıkardı.



Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gyulshen Alıtova Osmanava Konya'ya sevk edildi.

Kazada yara almayan kamyonet sürücüsü ifadesinde yoğun sisten dolayı ışıkları ve araçları farketmediğini söyledi.

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