Beyşehir'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yoğun sis günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Beyşehir'de iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Trafiğe çıkan sürücüler takip mesafesini artırdı.

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'nde de balıkçılar yoğun sis nedeniyle mesailerine ara verdi.

Avlanmaya çıkamayan balıkçılar kıyılardaki teknelerinin bakımını gerçekleştiriyor.



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