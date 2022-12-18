Konya'da 25 gebe koyun telef oldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 25 gebe koyun, bulundukları ahırda telef olmuş halde bulundu.

Kadınhanı ilçesi Osmancık Mahallesinde Yahya Akbaş'a ait 25 gebe koyun sabah saatlerinde otlatmak için çobanları Bayram Dayıver tarafından yaylaya götürüldü.

Ahıra dönerken susayan hayvanlar dönüş güzergahındaki ormanda bulunan akarsu oluklarından su içti.

Çoban Dayıver daha sonra hayvanları barındıkları ahıra bıraktı.

Tamamı gebe olan 25 koyun, sahipleri Yahya Akbaş tarafından ahırda telef olmuş halde bulundu.

Akbaş, koyunlarının içtikleri sudan zehirlendiğini, oluğa kimyasal madde döküldüğünü öne sürdü.

Sudan alınan numunelerin tahlile gönderildiğini söyleyen Akbaş, bazı koyunların karınlarından canlı kuzuları çıkarabildiklerini belirtti.





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