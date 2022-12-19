Konya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.



Yunus Emre Akkır (31) idaresindeki 07 L 9584 plakalı otomobil, Seydişehir Konya kara yolunun 18. kilometresi Tol mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Akkır ile otomobilde bulunan eşi Gökşin Nur Akkır (30) ve kızı Delfin Akkır (1) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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