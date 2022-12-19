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KONYA (AA) - Konya'da 6 milyon gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde yaptığı yol uygulamasında bir tırı kent girişinde durdurdu.

Tırda yapılan aramada, kolilere doldurulmuş 6 milyon gümrük kaçağı sigara bulundu.



Ekiplerce kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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