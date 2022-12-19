Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, lise öğrencilerini ziyaret etti

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiği belirtildi.

Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelmeye devam ettiklerini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Meram Fen Lisesi'nde gençlerimizle sohbet etme fırsatı bulduk. İstikbalimizin teminatı gençlerimizle buluşmak bizi ayrıca mutlu ediyor. İnanıyorum ki gençlerimizin azim ve gayretleriyle Türkiye Yüzyılı'nda ülkemiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacak. Biz de gençlerimize milli ve manevi değerler ışığında gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün bizi güler yüzleriyle ağırlayan okul müdürümüze ve öğretmenlerimize de emek ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

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