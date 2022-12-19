Konya'da aralarında hükümlülerin de bulunduğu 75 kişi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 75 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama, hırsızlık, gasp, silahla yağma, tehdit" gibi çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 75 kişi yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 hükümlü cezaevine gönderilirken, 48 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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