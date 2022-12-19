Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Karapınar ilçe teşkilatını açtı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya’da partisinin Karapınar ilçe teşkilatının açılışına katıldı.

Davutoğlu, Karapınar ilçe merkezinde, partililerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Teşkilatının güçlü ve dinamik olduğunu aktaran Davutoğlu, yapılacak genel seçimde Konya’da birinci parti olacaklarını savundu.

Davutoğlu, mahalli idareler seçiminde de kentte büyükşehir ile 31 ilçede iddialı olacaklarını belirterek, Konya'ya yönelik yapacağı yatırımları anlattı.

Seçim startını Konya'dan verdiklerini hatırlatan Davutoğlu, "Konyalıları gördüğümde hiç yorgunluk duymuyorum. Hiç durmadan milletle buluşmaya devam edeceğim. Konya'da ve ülkede verdiğimiz vaatlerle bereket ve adalet getireceğiz Allah’ın izniyle. Bizimle birlikte adalet, refah, şeffaflık ve samimiyet gelecek." diye konuştu.

Davutoğlu, konuşmasının ardından teşkilat binasının açılışını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.