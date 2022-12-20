AK Parti'li Etyemez, Akşehir'de incelemede bulundu

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KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Akşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Etyemez, beraberindekilerle topraksız tarım yapan bir serayı ziyaret etti.

Sera hakkında Ramazan Çelik'ten bilgi alan Etyemez, ilçede topraksız tarımla çilek üreteminin burada yapıldığını söyledi.

Akşehir'in tarımda önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Etyemez, "Gıdayı sağlıklı üretmeliyiz. Konya tarımda Türkiye’nin önemli bir şehri. Onun için bütün ilçelerimizde tarım faaliyetleri ve üretime katkı sunan çiftçilerimiz bizim için önemli. Bu sene çiftçilerimiz gerçekten çok iyi üretim gerçekleştirdi."diye konuştu.

Etyemez, daha sonra Akşehir Belediyesi tarafından açılan Dönemeç Kitap Kafe'yi ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.





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