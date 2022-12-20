Konya'da internet üzerinden vatandaşları dolandıran 3 kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kredi verme bahanesiyle vatandaşların banka hesaplarını ele geçiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, Mümin T, Kazım G. ve Osman Gazi K'yi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Mümin T'nin 12 yıl 2 ay, Kazım G'nin de 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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