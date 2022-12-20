Gönül ilişkisi yaşadığı kadının eşini ağır yaralayan sanığın yeniden yargılanması sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadının eşini tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararı istinaf mahkemesince bozulan sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A, teknik problem nedeniyle duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılamadı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilimin üzerine atılı suç vasfının lehine değişme ihtimali çok yüksektir. Müvekkilim çok mağdur durumdadır. Tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak bu aşamada tahliyesine karar verilmesini talep ederiz." ifadesini kullandı.

Mağdur avukatı da müvekkili Hasan Ö'nün olay nedeniyle sağlık durumuna ilişkin raporun beklenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ö, 26 Ocak 2021'de eşi Sariye Ö. (29) ile gönül ilişkisi yaşayan Mehmet A'nın iş yerine gitmiş, taraflar arasında çıkan kavgada Hasan Ö. ve kuzeni Mevlüt Ö. ağır yaralanmıştı. Mehmet A. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Mehmet A'ya, Hasan Ö'ye yönelik "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası, Mevlüt Ö'ye yönelik ise aynı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunamadığından beraatine karar vermişti.

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