CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı Konya'ya gelecek

KONYA (AA) - CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanın kentte geleceğini söyledi.
Bektaş, parti il binasında düzenlediği basın toplantısında, belediye başkanlarının Anadolu'da halkla buluşmak için düzenlenen programın ilki olacağını dile getirdi.
Programın Cuma günü Mevlana Müzesi'nde ziyaretle başlayacağını anlatan Bektaş, "Başkanlarımız, alışılmışın dışında, salon toplantılarının yerine Konya'nın kalabalık bölgelerinde ziyaretlerde doğrudan hemşehrilerimizle buluşmaya ve tanışmaya gelmeyi uygun buldular. " dedi.
Bektaş, programın ikinci gününde toplantı düzenleneceğini, ardından ziyarete ilişkin basın toplantısı yapılacağını kaydetti.