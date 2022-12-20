Lise Medeniyet Akademileri baba-oğulları aynı safta buluşturdu

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademilerinde eğitim gören öğrenciler ve babaları sabah namazında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birincisi Kapu Camisi'nde düzenlenen "Baba-Oğul Sabah Namazı" programının ikincisi yoğun talep üzerine Sultan Selim Camisi'nde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin namaz alışkanlıklarını artırmalarına ve sosyal gelişimlerine aile çatısı altında katkıda bulunabilmek amacıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından babalar ve oğulları omuz omuza saf tutarak sabah namazını kıldı.





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