Akşehir'in nüfusunu 100 bine çıkarmak için belediye kampanya başlattı

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KONYA (AA) - Akşehir'in nüfusunun 31 Aralık 2022'ye kadar yüz bine çıkarılması için öğrencilere ilçedeki 21 noktada geçerli olacak indirim kartı uygulamasını başlattı.



Konuya ilişkin Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya belediye binasında düzenlediği basın toplantısında İndirim Kartı'nın nasıl verileceği ve ne şeklide kullanılacağını anlattı.



Başkan Akkaya Akşehir'in 100 bin nüfusa ulaştığı zaman ilçenin edineceği kazanımları anlatarak şunları söyledi:



"Bütün STK, oda, rernek ve resmi kurumlarımızın teşrifiyle sayın kaymakamımızın da katılımlarıyla bir istişare toplantısı yaptık. Akşehir Birlik Platformu adına da Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız bu işi üstlenmiş oldu. Geçtiğimiz hafta boyunca sürekli, toplantılar, çalışmalar, araştırmalar yaptılar. Bu kampanyaya hız kazandırmak, daha fazla katılım sağlamak adına Akşehir’e nüfusunu aldıran, Akşehir'de ikametgahı olup da birinci adresi Akşehir olmayan, ikinci adresi Akşehir olan hemşehrilerimizin birinci adreslerinin Akşehir olmasını sağlamak."



Bu çalışma sonunda Akkaya, yine Akşehir'de öğrenim gören öğrencilerin ikametgahlarını Akşehir'e aldırmaları halinde, özellikle gençlere 3 tanesi belediyeye ait 21 işletmede mart ayı sonuna kadar yüzde 20 indirimden faydalanacaklarını kaydetti.



Kampanya kapsamında öğrencilere Türk Telekom da mobil tarifelerinde özel kampanyalar sunacak.



Yapılan kampanya sonunda ilçenin kamudan alacağı kazanımların artırılaması hedefleniyor.

Düzenlenen toplantıya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir’deki çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında görev yapan akademisyenler katıldı.



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