Meram'da yeni lavanta bahçesi tamamlanma aşamasında

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KONYA (AA) - Meram Belediyesince, 20 bin metrekarelik araziye kurulan lavanta bahçesinin çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dere Mahallesi’ne kurulan bahçede incelemelerde bulundu.

Kavuş, burada yaptığı açıklamada, bahçenin Konya'nın ilgi odağı mekanlarından biri olacağını belirterek, "Hemşerilerimizin ve şehir dışından gelenlerin, aileleri ile hoş vakit geçirebilecekleri yeni bir sosyal alanı ilçemize kazandırıyoruz. Bu doğal şölenin yanı sıra yapılan özel çevre düzenlemesi ve donatılarıyla misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya hazırlanıyoruz. Özellikle fotoğraf tutkunlarının vazgeçemeyecekleri bir mekan oluşturduk. Tüm güzelliklerine lavanta bahçesi de eklenince Meram, adeta doğal ve açık bir stüdyo halini alacak." diye konuştu.

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