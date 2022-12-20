Yunak'ta "Bağımlılığı Yıkmak İçin Hamle Sende" satranç etkinliği

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulunca, bağımlılıkla mücadele farkındalığı için satranç etkinliği düzenlendi.
Ülkenin çeşitli il ve ilçelerinden Yunak Meslek Yüksek Okuluna eğitim almak için gelen öğrenciler, okulun konferans salonunda "Bağımlılığı Yıkmak İçin Hamle Sende" sloganı ile düzenlen satranç etkinliğinde mücadele etti.
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kadir Öztaş, burada yaptığı açıklamada, "Çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına katmayı planlayan, yenilikçi ve değişimci düşünceye sahip, bilgi üreten, lider, örnek bir üniversite olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Satranç turnuvası da bu vizyon doğrultusunda düzenlenen organizasyonlardan sadece biri. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ders dışı zamanlarında soyut düşünme yetisi kazanma ve karar alma mekanizması geliştirme gibi kazanımlar elde edecekleri bu oyunu oynamayı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.