Konya'da husumetli oldukları genci öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı

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KONYA (AA) - Konya'da husumetli oldukları genci tabancayla öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki sanık hakim karşısına çıkarıldı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Medet M. ile Coşkun A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklardan Coşkun A, olay günü uyuşturucu satın almak için yola çıktıklarını, tanımadıkları bir aracın sürücüsünü durdurarak, kendilerini gidecekleri yere götürmesini istediklerini söyledi.

Bu sırada uyuşturucunun etkisinde olduklarını, ne yaptıklarını hatırlamadığını savunan Coşkun A, "Medet, bir evden uyuşturucu almaya gittiğinde silah sesi geldi. Araç sahibi de aracını bırakıp gitti. Ben aracı teslim etmek için arkasından gittim ancak sürücü korktuğu için gelmedi. Bunun üzerine aracı olduğu yere bıraktım." diye konuştu.

Bir süre sonra maktul Halis Tatlı'nın üzerine doğru küfür ederek geldiğini öne süren Coşkun A, karşılıklı küfürleşmelerin ardından Medet'in arkasından gelerek Tatlı'ya tabancayla iki el ateş ettiğini anlattı.

Tutuklu diğer sanık Medet M. ise olaydan bir gün önce uyuşturucu kullanırken, maktulün kendisindeki uyuşturucuyu istediğini, bu nedenle tartıştıklarını ileri sürdü.

Olay günü, uyuşturucu temin edeceği evden çıktıktan sonra maktulle karşılaştığını belirten Medet M, "Halis, önceki gün yaşanan tartışmamızdan dolayı bana doğru küfür ederek geliyordu. Elini beline atınca ben de panikle ayaklarına doğru ateş ettim. Daha sonra oradan kaçtık. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Kendisi uzaktan akrabam olur." ifadesini kullandı.

Tanık olarak dinlenen A.S. ise kırmızı ışıkta beklerken hareket edeceği sırada tutuklu sanıklardan Medet M. tarafından silahla tehdit edildiğini, bu nedenle onları istedikleri sokağa bırakmak zorunda kaldığını, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Karatay ilçesinde 12 Haziran'da Halis Tatlı'nın (27) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Medet M. ile Coşkun A. tutuklanmış, sanıkların daha sonra bir köpeği de öldürdükleri öğrenilmişti.

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