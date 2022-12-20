Birbirlerini yaralayan işçi ve yönetici hakkında 1,5 yıla kadar hapis istemi

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KONYA (AA) - Konya'da, fabrikada çıkan tartışmada birbirlerini yaralayan aşçıyla müdür yardımcısının, "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, fabrikanın müdür yardımcısı Ömer Ş'nin, aşçı Fatma P'yi telefonla ilgilendiği için uyardığı, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı tespitine yer verildi.

Tartışmanın devamında tarafların birbirlerine cam bardak attıkları kaydedilen iddianamede, "Tarafların, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandıkları ve şikayetçi oldukları, olay yeri tutanağı, taraf beyanları, adli raporlar gereğince atılı suçların işlendiğine dair yeterli delil ve şüphe oluştuğu anlaşılmıştır." denildi.

Savcılık tarafından, cam bardağın silah kabul edildiği iddianamede, her iki tarafın da 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Selçuklu ilçesi Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada 20 Temmuz'da, aşçı olarak çalışan Fatma P. ile müdür yardımcısı Ömer Ş. arasında tartışma yaşanmış, birbirine cam bardak fırlatan taraflar yaralanmıştı. Soruşturma ise Fatma P'nin şikayetiyle başlatılmıştı.

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