Bozkır'da "Temel Afet Bilinci Konferansı" düzenlendi

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KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde "Temel Afet Bilinci Konferansı" yapıldı.

Kaymakam Tolga Turan, Bozkır Meslek Yüksekokulu'ndaki konferansta yaptığı konuşmada, afet ve risk yönetiminin önemli bir konu olduğunu söyledi.

Doğa kaynaklı faktörlerin toplum yaşamını ve insan hayatını etkileyebileceğini aktaran Turan, "Türkiye, jeolojik, meteorolojik ve topografik yapısı nedeniyle doğa kaynaklı afetlere maruz kalan bir coğrafyada yer almaktadır. Her zaman her türlü afetin oluşması riski nedeniyle ve ülkemizde afet ve acil durumların etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla AFAD ile bütünleşik afet yönetim sistemine geçilmiştir." dedi.

Turan, afet öncesi hazırlık, planlama ve risk azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, erken uyarı ve kesintisiz haberleşme projeleri ile afetin zararlarını en aza indirmeye çalışan bir afet yönetim sistemi oluşturulduğunu ifade etti.



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