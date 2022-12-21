Barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 kişi hakkındaki iddianame kabul edildi

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KONYA (AA) - Konya'da görevli oldukları barınakta bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri öne sürülen 2 kişi hakkında, 6'şar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, barınakta bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürülmesine ilişkin Murat B. ve Sefa Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Konya 14. Asliye Mahkemesince kabul edildi.

"Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince hayvanlara bakmak ve onları korumakla görevlendirilen Murat B. ve Sefa Ç'nin suçlu fikir ve eylem birliği içinde işledikleri kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, her iki kişinin de "Ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin eziyet edilerek öldürüldüğü olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine barınakta görevli Murat B. ve Sefa Ç, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

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