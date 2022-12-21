Seydişehir'de ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir'de "Haydi Bil Bakalım" ortaokullar arası bilgi yarışması düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Belediye Düğün Salonu'nda yapılan bilgi yarışmasını Mahmut Esat Ortaokulu kazandı.

Okul Müdürü Süleyman Boztepe yaptığı açıklamada, bilgi yarışmasında ilçe birincisi olan öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarıların devamını diledi.



Yarışmaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.





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