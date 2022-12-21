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Konya'ya yerleşen Brezilyalı Silva, hastane duvarını renklendirdi

AA

Konya'ya yerleşen Brezilyalı Silva, hastane duvarını renklendirdi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Brezilyalı Luiz Henrique Souza Da Silva'nın, hastane duvarına yaptığı grafiti çalışması beğeni topladı.

Silva, 8 yıl önce Esra Erol ile evlenip Seydişehir ilçesine yerleşti. 15 yaşında Brezilya'da öğrendiği grafiti sanatını ilçedeki bazı binalara yapmaya başladı.

Silva'nın Seydişehir Devlet Hastanesinin bahçe duvarına yaptığı koranavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal mesaj veren grafiti çalışması Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile vatandaşların dikkatini çekti.

Tutal ile Devlet Hastanesi Başheki Havva Turaç Cingöz yaptığı grafiti çalışması dolayısıyla Silva'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Silva'nın hastanenin duvarına yaptığı grafiti çalışmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Tutal, "Brezilyalı Silva kardeşimiz tarih öğretmenliğinin yanında grafiti sanatıyla ilgileniyor. Hastanemizin duvarına da çok özel bir çalışma yaptı, biz de çok beğendik. Silva, yaz aylarında Seydişehir'de grafiti çalışmalarına devam edecek." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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